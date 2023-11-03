Пострадавший от наводнения пункта пропуска Полтавка заработает в ноябре-декабре

О возобновлении работы пункта пропуска Полтавка сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цин и губернатором провинции госпожой Лян Хуэйлин в Харбине (КНР).
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