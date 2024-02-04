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Регион 29

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«Водник» против «Енисея» — фоторепортаж «Регион 29»

Впервые в своей карьере капитан архангельского клуба Евгений Дергаев оформил септа-трик — забил семь мячей в одном матчеВпервые в своей карьере капитан архангельского клуба Евгений Дергаев оформил септа-трик — забил семь мячей в одном матчеМатч, напомним, завершился уверенной победой «Водника» — 7:3.

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