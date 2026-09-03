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Нижегородская правда

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Фотоловушка засняла закладчика в Балахнинском лесничестве

Фотоловушка засняла закладчика в Балахнинском лесничестве

В Балахнинском районе зафиксировали закладчика, который прятал наркотики в лесу. Преступление попало на камеру фотоловушки, сообщили в минлесхозе по Нижегородской области.

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