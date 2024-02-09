Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, как украинцы просили объединиться с Роским царством, передав ему соответствующие письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого.
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