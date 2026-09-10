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В ЦСКА сообщили, что клуб не будет делать приобретений до конца трансферного окна

В ЦСКА сообщили, что клуб не будет делать приобретений до конца трансферного окна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейский клуб не планирует приобретать футболистов до конца трансферного окна.

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