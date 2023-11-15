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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Аналитики назвали причину снижения цен на красную икру

Аналитики назвали причину снижения цен на красную икру

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. В России начали снижаться цены на красную икру. Так, с 1 октября по 12 ноября средняя стоимость икры в рознице снизилась на 4 % по сравнению с прошлым годом и составила до 6 тыс.

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