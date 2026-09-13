Орлов: «Не верю, что «Зенит» запретил Мостовому сыграть с первых минут»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Андрей Мостовой, отданный «Зенитом» в аренду в «Локомотив», не вышел в матче против питерцев с первых минут.
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