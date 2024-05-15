В Петербурге собираются установить рекорд России по боксу

В городе пройдет культурно-спортивный фестиваль «ЗАДОБРО» В субботу, 18 мая, в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове пройдет культурно-спортивный фестиваль «ЗАДОБРО» для эвакуированных детей из Белгорода и детей-сирот Петербурга, приуроченный ко Дню защиты детей.
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