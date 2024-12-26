Орловским пенсионерам до 1 февраля могут дополнительно повысить пенсии

С 1 января 2025 года орловским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,3%. Однако если рост цен по итогам года превысит указанный коэффициент, правительство до 1 февраля может дополнительно повысить пенсии.
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