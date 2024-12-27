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Царьград

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Дроны Украины атаковали завод "Абсолют": сбиты два беспилотника в Туле

Дроны Украины атаковали завод "Абсолют": сбиты два беспилотника в Туле

В Тульской области попытка атаки спиртзавода «Абсолют» была предотвращена. Украинские беспилотники PD-2, летевшие на низкой высоте, были сбиты до достижения цели.

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