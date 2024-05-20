Найдено место крушения вертолета Раиси, спасатели в ним подходят

В Иране поисково-спасательные отряды смогли обнаружить обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB.
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