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Найдено место крушения вертолета Раиси, спасатели в ним подходят

Найдено место крушения вертолета Раиси, спасатели в ним подходят

В Иране поисково-спасательные отряды смогли обнаружить обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB.

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