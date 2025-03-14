Экс-командира «Русича» приговорили к пожизненному сроку в Финляндии

Суд в Финляндии приговорил экс-командира диверсионно-штурмовой группы (ДШРГ) «Русич», россиянина Воислава Тордена (ранее носил имя Ян Петровский) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году.