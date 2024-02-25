В Архангельске установили рекорд России по лепке снеговиков

В Архангельске установлен рекорд России по числу снеговиков, выстроенных на одной площади. На набережной Северной Двины сделали 84 снеговика в виде числа 440 - столько лет исполняется Архангельску в этом году.
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