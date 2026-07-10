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Уильямс об игре с Францией: «Испания уже дважды обыгрывала их, хотим сделать это снова. Для нейтрального зрителя это будет очень интересный матч»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 против Франции .  «Мы уже дважды обыгрывали их и хотим сделать это снова.

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