Bloomberg: украинское контрнаступление откладывается

Широко и активно анонсированное украинское контрнаступление фактически провалилось заранее. Оно было плохо спланировано, спешно организовано, поэтому снижение накала воинственной риторики и постоянный перенос сроков контрудара сделали свое дело.
Широко и активно анонсированное украинское контрнаступление фактически провалилось заранее. Оно было плохо спланировано, спешно организовано, поэтому снижение накала воинственной риторики и постоянный перенос сроков контрудара сделали свое дело.
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