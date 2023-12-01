WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

Израильские власти заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе с Египтом, пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.
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