Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

Израильские власти заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе с Египтом, пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.

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