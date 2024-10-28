Прорыв Chainlink (LINK) на горизонте: экспертные мнения

Chainlink (LINK) показал признаки бычьего потенциала, несмотря на недавние трудности на рынке. Известный криптоаналитик выразил позитивный прогноз относительно LINK, предположив, что криптовалюта может пережить значительный рост цен в ближайшие дни.
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