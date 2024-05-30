Россия начала ставить огромные вышки высотой с 9-этажный дом вдоль всей границы

Русская РЭБ стена - защита границ от ракет и БПЛ... Надеюсь, что придумана хорошая защита... Ведь англосаксы, не уймутся - бить по гражданским для них любимое занятие...

Игорь Кузнецов

РЭБ-системы не могут работать во всех частотных диапазонах эффективно. Если высокий уровень сигнала подавления, то диапазон частот низкий. Для БПЛА эффективность применения РЭБ-ружей, например, будет тогда, когда возможна быстрая перестройка диапазона частот. А сейчас Запад поставляет БПЛА уже с 400 МгЦ управлением.