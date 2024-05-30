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Россия начала ставить огромные вышки высотой с 9-этажный дом вдоль всей границы

Россия начала ставить огромные вышки высотой с 9-этажный дом вдоль всей границы

В разных локациях по всей границе России начали развёртывать комплексы с телескопическими вышками высотой с 9-этажный дом.

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Комментарии
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Lev Konov
Русская РЭБ стена - защита границ от ракет и БПЛ...   Надеюсь, что придумана хорошая защита... Ведь англосаксы, не уймутся - бить по гражданским для них любимое занятие...
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Вслед за тобой.
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12 час.
Игорь Кузнецов
РЭБ-системы не могут работать во всех частотных диапазонах эффективно. Если высокий уровень сигнала подавления, то диапазон частот низкий. Для БПЛА эффективность применения РЭБ-ружей, например,  будет тогда, когда возможна быстрая перестройка диапазона частот. А сейчас Запад поставляет БПЛА уже с 400 МгЦ управлением.
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12 час.

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