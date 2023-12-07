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Живая Кубань

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  • Alex Zim
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Две смертельных аварии на одной трассе почти одновременно произошли на Кубани

Две смертельных аварии на одной трассе почти одновременно произошли на Кубани

Две смертельных аварии на одной трассе почти одновременно произошли на КубаниКак стало известно, жуткая авария на трассе Краснодар-Верхнебаканский с пятью погибшими оказалось накануне вечером не единственной трагедией.

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