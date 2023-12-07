Две смертельных аварии на одной трассе почти одновременно произошли на Кубани

Две смертельных аварии на одной трассе почти одновременно произошли на КубаниКак стало известно, жуткая авария на трассе Краснодар-Верхнебаканский с пятью погибшими оказалось накануне вечером не единственной трагедией.
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