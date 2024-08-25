Рынок акций: вообще никаких идей

Индекс Мосбиржи пробил внизу уровень 2700 пунктов — это показатель лета 2023 года. От майских пиков 2024 года в 3500 пунктов российский рынок упал примерно на 23%, причем только за минувшую неделю он потерял около 5%.
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