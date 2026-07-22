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Zero Hedge

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Despite Big Bounce In Revenues, TSLA Shares Drop After Disappointing Earnings

Despite Big Bounce In Revenues, TSLA Shares Drop After Disappointing Earnings

Despite Big Bounce In Revenues, TSLA Shares Drop After Disappointing Earnings After a dismal two years of weakening demand, falling sales, and damage to its brand by Elon Musk’s political activities, Tesla’s road to recovery remains mixed on the heels of an impressive delivery report.

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