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Царьград

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Отрезанную голову нашли во дворе жилого дома: В городах России стали появляться убитые медведи

Отрезанную голову нашли во дворе жилого дома: В городах России стали появляться убитые медведи

Жители Ангарска в Иркутской области увидели во дворе дома отрубленную или отрезанную медвежью голову.

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