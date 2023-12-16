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Царьград

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Гладков: В больнице умер чиновник из Белгородской области, подорвавшийся на мине

Гладков: В больнице умер чиновник из Белгородской области, подорвавшийся на мине

Заместитель главы администрации Краснояружского района, пострадавший при взрыве мины, погиб в больницеУтром 16 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели одного из пострадавших при взрыве мины в Краснояружском районе.

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