Гладков: В больнице умер чиновник из Белгородской области, подорвавшийся на мине

Заместитель главы администрации Краснояружского района, пострадавший при взрыве мины, погиб в больницеУтром 16 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели одного из пострадавших при взрыве мины в Краснояружском районе.
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