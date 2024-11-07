Госавтоинспекцией Новоуральска подведены итоги ОПМ Безопасная дорога

Госавтоинспекция МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский BrisperВ целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска с 1 по 4 ноября 2024 года провели оперативно-профилактическое мероприятие «безопасная дорога».