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Госавтоинспекцией Новоуральска подведены итоги ОПМ Безопасная дорога

Госавтоинспекцией Новоуральска подведены итоги ОПМ Безопасная дорога

Госавтоинспекция МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский BrisperВ целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска с 1 по 4 ноября 2024 года провели оперативно-профилактическое мероприятие «безопасная дорога».

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