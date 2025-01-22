В День памяти святителя Григория Богослова 23 января нужно узнавать предсказания о погоде Юлия СкворцоваКаждый год 23 января православные христиане России отмечают день памяти святителя Григория Богослова.
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