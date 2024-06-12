В День России в Москве и Московской области ожидаются жара и грозы

Жители Москвы и Московской области готовятся к жаркой погоде и возможным грозам в честь Дня России. По данным синоптиков, в среду, 12 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди, грозы и град.
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