Графические работы раскроют тайны знаменитого художника

В экспозиции представлено более 100 оригинальных графических работ. Большинство литографий и рисунков Пикассо – из коллекции Марка Ивановича Башмакова, математика, педагога и коллекционера, памяти которого и посвящена выставка.
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