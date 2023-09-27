Обзор сериала «Безбашенная»: Забыть все и не бояться

Оценка: 7 из 10. Показ авантюрной комедии «Безбашенная» (режиссёр – Лана Влади, шоураннер – Анна Пармас, в главных ролях – Екатерина Варнава, Евгений Цыганов, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Анна Синякина, Анна Красильникова и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии