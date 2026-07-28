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Воробьев: 79 управляющих компаний Подмосковья улучшили показатели с начала года

Воробьев: 79 управляющих компаний Подмосковья улучшили показатели с начала года

В Московской области продолжают совершенствовать работу управляющих компаний. Повышение качества этой работы остается одним из наиболее интересующих жителей региона вопросов, отметил губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания.

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