Воробьев: 79 управляющих компаний Подмосковья улучшили показатели с начала года

В Московской области продолжают совершенствовать работу управляющих компаний. Повышение качества этой работы остается одним из наиболее интересующих жителей региона вопросов, отметил губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания.
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