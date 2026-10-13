В паузе перед шагом: художник Никита Орлов о моменте «перехода» в живописи и личном опыте

До 17 октября в галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Экспозиция раскрывает момент перед выбором в серии абстрактных живописных работ, которые формируют среду, где зритель сталкивается не с готовым повествованием, а с ситуацией задержки.