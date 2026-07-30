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Все 55 стран УЕФА, включая Россию, бойкотируют ЧМ-2030

Все 55 стран УЕФА, включая Россию, бойкотируют ЧМ-2030

Все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА, включая Россию, заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира по футболу 2030 года в знак протеста против планов президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав на турнир.

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