Американские военные разработали новые планы нанесения ударов по Ирану. Они включают в себя потенциальное использование так называемой «матери всех бомб» для поражения иранской энергетической инфраструктуры и ядерных объектов в случае, если президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить боевые действия до или после промежуточных выборов, сообщает CNN.
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