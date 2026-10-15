Американские военные разработали новые планы нанесения ударов по Ирану. Они включают в себя потенциальное использование так называемой «матери всех бомб» для поражения иранской энергетической инфраструктуры и ядерных объектов в случае, если президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить боевые действия до или после промежуточных выборов, сообщает CNN.