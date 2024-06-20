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Челябинец ушёл купаться на реку Миасс и не вернулся

Челябинец ушёл купаться на реку Миасс и не вернулся

Мужчина пропал у деревни Большие Харлуши, спасатели обследовали водоём.Очередная жертва водной стихии: накануне вечером на пульт "112" поступило сообщение от очевидцев: на реке Миасс, рядом с деревней Большие Харлуши утонул мужчина.

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