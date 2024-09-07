Субботним утром 7 сентября в штате Нью-Мексико сотрудники НАСА и творческие бригады американских телеканалов с триумфом зафиксировали приземление космического корабля […] The post Очередной триумф космической программы США appeared first on Медиакратия.
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