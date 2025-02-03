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Дан ход самому громкому судебному делу в истории Михайловского района Рязанской области

Дан ход самому громкому судебному делу в истории Михайловского района Рязанской области

В Рязанской области не утихают страсти по поводу принятого губернатором решения о строительстве вблизи сельских населённых пунктов громадных свинокомплексов, которые местные жители уже окрестили «мегасвинарникоми».

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