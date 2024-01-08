Власти Мангистау пока не намерены объявлять карантин из-за птичьего гриппа у лебедей

Карантин в связи с выявлением птичьего гриппа у лебедей в регионе объявлен не был. Об этом сообщил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин, передает ЦОК МО.
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