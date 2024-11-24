В США призвали ввести санкции против союзников США из-за ордера МУС

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о необходимости введения санкций против союзников США, которые могут арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
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