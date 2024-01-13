Steak Lovers
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Steak Lovers

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Показываем как сделать домашнюю колбасу всего за 40 минут. Быстрее, чем возиться с котлетами

Показываем как сделать домашнюю колбасу всего за 40 минут. Быстрее, чем возиться с котлетами

Цены на готовые колбасы и копчености в магазинах постоянно растут. Кроме того, производители часто добавляют излишне много консервантов и усилителей вкуса, что отрицательно сказывается на полезных свойствах продукта.

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