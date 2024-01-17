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Китай

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В Китае открылся Симпозиум ВМС западной части Тихого океана

Нанкин, 16 января /Синьхуа/ -- Во вторник в г. Нанкин, административном центре провинции Цзянсу на востоке Китая, открылся Симпозиум ВМС /военно-морских сил/ западной части Тихого океана /WPNS/, в котором приняли участие представители военно-морских сил 30 государств-членов и стран-наблюдателей симпозиума.

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