В Китае открылся Симпозиум ВМС западной части Тихого океана

Нанкин, 16 января /Синьхуа/ -- Во вторник в г. Нанкин, административном центре провинции Цзянсу на востоке Китая, открылся Симпозиум ВМС /военно-морских сил/ западной части Тихого океана /WPNS/, в котором приняли участие представители военно-морских сил 30 государств-членов и стран-наблюдателей симпозиума.