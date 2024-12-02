Полимеры: импортозамещение сырья для одноразовых шприцев

Компания «Вольгинский завод медицинских полимеров» (Владимирская область, зарегистрирована в ноябре 2024 года) построит до конца 2026 года предприятие по выпуску медицинской полимерной продукции и фармацевтической упаковки.
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