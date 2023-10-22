Путин по-немецки ответил на нападки на бывшего канцлера Германии

Президент отметил, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту", симпатизирующего нацистам Президент России Владимир Путин ответил на нападки в Германии на бывшего канцлера страны Герхарда Шредера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии