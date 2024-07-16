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"Чёрный список" станет больше: Критерии для признания экстремистом планируют расширить

"Чёрный список" станет больше: Критерии для признания экстремистом планируют расширить

Правительство расширяет критерии для включения экстремистов в "чёрный список". Новые поправки к закону уже внесены на рассмотрение в Госдуму.

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