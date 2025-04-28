ГУ МВД России продолжает видеопроект, посвященный героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

В новом ролике старший инспектор Специального полка полиции ГУ МВД России капитан полиции Павел Карпела рассказал о подвиге своей бабушки, Евгении Георгиевны Стасюк, героической защитницы Колпино в боях на подступах к Ленинграду в 1941 году, в честь которой в Колпино назвали улицу.