Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине. Об этом 19 июля сообщило украинское издание «Общественное».Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии