Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине. Об этом 19 июля сообщило украинское издание «Общественное».Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.