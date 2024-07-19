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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прогремел в Полтаве на Украине. Об этом 19 июля сообщило украинское издание «Общественное».Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

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