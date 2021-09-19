«Зеленая» энергетика подвела. Непосильные коммунальные платежи в ЕС могут вывести людей на улицы

В ЕС провозгласили , что будущее за «зеленой» энергетикой , хотя сейчас о ней никто не вспоминает , на слуху только Россия, которая почему то должна обеспечить европейцев в ущерб своего населения газом.
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