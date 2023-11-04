Разрыв между 1-м и 16-м местами в Бразилии стал самым маленьким в истории формата квалификации «Ф-1» – с 2006 года

Гонщики «Формулы-1» провели плотнейшую квалификацию к Гран-при Сан-Паулу. Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода отстал от лидера первого сегмента Джорджа Расселла из «Мерседеса» на 0,497 секунды, однако этого не хватило для того, чтобы пробиться дальше – японец стал 16-м.
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