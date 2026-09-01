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Газета.ру

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В Югре иностранка, приехавшая в Россию ради любви, попалась на наркоторговле

В Югре иностранка, приехавшая в Россию ради любви, попалась на наркоторговле

В Югре 19-летнюю иностранку поймали на торговле наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».Иностранка прилетела в Сургут, потому что ее пригласил мужчина, с которым она познакомилась в социальных сетях — тот пообещал ей помочь устроиться, найти жилье и работу.

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