В Югре иностранка, приехавшая в Россию ради любви, попалась на наркоторговле

В Югре 19-летнюю иностранку поймали на торговле наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».Иностранка прилетела в Сургут, потому что ее пригласил мужчина, с которым она познакомилась в социальных сетях — тот пообещал ей помочь устроиться, найти жилье и работу.
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