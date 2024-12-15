В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен торжественно заявил, что через сто дней Евросоюз окончательно разрывает все связи с Россией в топливной сфере.
Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней
Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Вот-вот!И я так думаю......
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20 час.
vagas Karlito
Нас мало !))) При капитализме все думают по другому!) Там постулат деньги не пахнут с родни мёртвые не потеют!))
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20 час.
Валентин Щербаков
Чем быстрее гейропа разорвёт связи с РОССИЕЙ, тем быстрее разорится, распадётся и прибежит к нам мириться и восстанавливать отношения....
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13 час.
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