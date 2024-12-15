Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен торжественно заявил, что через сто дней Евросоюз окончательно разрывает все связи с Россией в топливной сфере.