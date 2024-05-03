Два сына, ипотека и кредит: как действуют брачные аферисты

Брачный аферист может строить из себя делового романтичного человека, который будет год за годом вытягивать жизнь из своей жертвы, о чем «БИЗНЕС Online» сообщила эксперт по недвижимости Анастасия Гизатова.
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