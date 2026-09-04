Словесная головоломка «АБВГДЕЖ» улучшает память и логику эффективнее шахмат и судоку

Игры, основанные на составлении слов из заданного набора букв, оказывают положительное влияние на когнитивные функции, включая память, внимание и мышление.
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